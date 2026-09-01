Informations pratiques

Civaux

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A Civaux, une vieille légende raconte qu’un riche propriétaire romain aurait enseveli son trésor à l’arrivée des terribles guerriers wisigoths : 6 magnifiques statuettes de veaux en or

D’énigme en énigme, réponds aux nombreuses questions et retrouve le trésor !

Des activités manuelles t’aideront dans ta quête.

Un moment ludique à partager en famille

Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription – 2 euros par famille – 05.49.48.34.61 – musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

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English :

L’événement Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne