Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Civaux
samedi 19 septembre 2026 · Civaux
Informations pratiques
Civaux
Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or »
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A Civaux, une vieille légende raconte qu’un riche propriétaire romain aurait enseveli son trésor à l’arrivée des terribles guerriers wisigoths : 6 magnifiques statuettes de veaux en or
D’énigme en énigme, réponds aux nombreuses questions et retrouve le trésor !
Des activités manuelles t’aideront dans ta quête.
Un moment ludique à partager en famille
Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription – 2 euros par famille – 05.49.48.34.61 – musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English :
L’événement Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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