Chasse au trésor Les légendes perdues de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Chasse au trésor Les légendes perdues de Pont-l’Évêque

16B Place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-08-06 14:00:00

2025-08-06

Une chasse au trésor numérique dans le contre ville de Pont-l’Évêque ouverte à tous.

Départ depuis l’Office de tourisme

3 sessions gratuites sur inscription 14h, 15h et 16h

Organisé par les conseillers numériques du Calvados et l’Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque.

16B Place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 98 64 82 85

English : Chasse au trésor Les légendes perdues de Pont-l’Évêque

A digital treasure hunt in the counter-town of Pont-l’Évêque, open to all.

Departure from the Tourist Office

3 free sessions with registration: 2pm, 3pm and 4pm

Organized by the Calvados digital advisors and the Espace Public Numérique de Pont-l’Évêque.

German : Chasse au trésor Les légendes perdues de Pont-l’Évêque

Eine digitale Schatzsuche in der Gegenstadt von Pont-l’Évêque, die für alle offen ist.

Start vom Tourismusbüro aus

3 kostenlose Sitzungen nach Anmeldung: 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr

Organisiert von den digitalen Beratern des Calvados und dem Espace Public Numérique von Pont-l’Évêque.

Italiano :

Una caccia al tesoro digitale nel centro di Pont-l’Évêque, aperta a tutti.

Partenza dall’Ufficio del Turismo

3 sessioni gratuite su iscrizione: 14.00, 15.00 e 16.00

Organizzata dai consulenti digitali del Calvados e dallo Spazio pubblico digitale di Pont-l’Évêque.

Espanol :

Una búsqueda del tesoro digital en el centro de la ciudad de Pont-l’Évêque, abierta a todos.

Salida de la Oficina de Turismo

3 sesiones gratuitas previa inscripción: 14.00, 15.00 y 16.00 horas

Organizado por los consejeros digitales de Calvados y el Espacio Público Digital de Pont-l’Évêque.

