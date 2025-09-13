Chasse au trésor Les minis FantastiK Théâtre de Tulle Tulle

Théâtre de Tulle 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Pour inaugurer le lancement des minis FantastiK, nouveau rendez-vous mensuel dédié aux familles, L’empreinte vous convie à une merveilleuse chasse au trésor !

Explorez les coulisses des théâtres en participant à notre chasse au trésor inspirée par les spectacles jeune public de la saison venez résoudre des énigmes et relever les défis qui vous attendent pour tenter de gagner des lots !

En partenariat avec la ludothèque Aire de Jeux à Tulle

Gratuit, inscription conseillée contacter Sylvain Méallet sylvain.meallet@sn-lempreinte.fr .

Théâtre de Tulle 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

