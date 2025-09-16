Chasse au trésor les petits explorateurs à Épeigné-les-Bois Épeigné-les-Bois

Chasse au trésor les petits explorateurs à Épeigné-les-Bois Épeigné-les-Bois mercredi 15 avril 2026.

Chasse au trésor les petits explorateurs à Épeigné-les-Bois

Rue de la Fontaine Épeigné-les-Bois Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 15:00:00

Date(s) :

2026-04-15

CHASSE AU TRÉSOR LES PETITS EXPLORATEURS à Épeigné-les-Bois

Pars à la découverte des richesses du patrimoine d’Epeigné !

Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…

Jeu en autonomie pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés

Départ possible ent

CHASSE AU TRÉSOR LES PETITS EXPLORATEURS à Épeigné-les-Bois

Pars à la découverte des richesses du patrimoine d’Epeigné !

Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…

Jeu en autonomie pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés

Départ possible entre 14h30 et 15h

Durée 45mn environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr

Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. 5 .

Rue de la Fontaine Épeigné-les-Bois 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

TREASURE HUNT: LES PETITS EXPLORATEURS at Épeigné-les-Bois

Discover the rich heritage of Epeigné!

Keep your eyes peeled for clues to open the treasure chest?

Self-guided game for accompanied children aged 6 to 12

Departure possible between

German :

SCHATZJAGD: LES PETITS EXPLORATEURS in Épeigné-les-Bois

Entdecke die Reichtümer des Kulturerbes von Epeigné!

Halte die Augen offen, um Hinweise zu finden, die dir helfen, die Schatztruhe zu öffnen!

Selbstständiges Spiel für Kinder von 6 bis 12 Jahren in Begleitung

Mögliche Abfahrt zwischen

Italiano :

Caccia al tesoro: LES PETITS EXPLORATEURS a Épeigné-les-Bois

Scoprite il ricco patrimonio di Epeigné!

Tenete gli occhi aperti per trovare gli indizi per aprire lo scrigno del tesoro?

Gioco indipendente per bambini accompagnati dai 6 ai 12 anni

Partenza possibile tra

Espanol :

CAZA DEL TESORO: LES PETITS EXPLORATEURS en Épeigné-les-Bois

Descubre el rico patrimonio de Épeigné

Mantén los ojos bien abiertos en busca de pistas para abrir el cofre del tesoro..

Juego independiente para niños acompañados de 6 a 12 años

Salida posible entre

L’événement Chasse au trésor les petits explorateurs à Épeigné-les-Bois Épeigné-les-Bois a été mis à jour le 2025-09-16 par ADT 37