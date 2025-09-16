Chasse au trésor les petits explorateurs à Épeigné-les-Bois Épeigné-les-Bois
Rue de la Fontaine Épeigné-les-Bois Indre-et-Loire
CHASSE AU TRÉSOR LES PETITS EXPLORATEURS à Épeigné-les-Bois
Pars à la découverte des richesses du patrimoine d’Epeigné !
Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor…
Jeu en autonomie pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés
Départ possible ent
Rue de la Fontaine Épeigné-les-Bois 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
English :
TREASURE HUNT: LES PETITS EXPLORATEURS at Épeigné-les-Bois
Discover the rich heritage of Epeigné!
Keep your eyes peeled for clues to open the treasure chest?
Self-guided game for accompanied children aged 6 to 12
Departure possible between
German :
SCHATZJAGD: LES PETITS EXPLORATEURS in Épeigné-les-Bois
Entdecke die Reichtümer des Kulturerbes von Epeigné!
Halte die Augen offen, um Hinweise zu finden, die dir helfen, die Schatztruhe zu öffnen!
Selbstständiges Spiel für Kinder von 6 bis 12 Jahren in Begleitung
Mögliche Abfahrt zwischen
Italiano :
Caccia al tesoro: LES PETITS EXPLORATEURS a Épeigné-les-Bois
Scoprite il ricco patrimonio di Epeigné!
Tenete gli occhi aperti per trovare gli indizi per aprire lo scrigno del tesoro?
Gioco indipendente per bambini accompagnati dai 6 ai 12 anni
Partenza possibile tra
Espanol :
CAZA DEL TESORO: LES PETITS EXPLORATEURS en Épeigné-les-Bois
Descubre el rico patrimonio de Épeigné
Mantén los ojos bien abiertos en busca de pistas para abrir el cofre del tesoro..
Juego independiente para niños acompañados de 6 a 12 años
Salida posible entre
L’événement Chasse au trésor les petits explorateurs à Épeigné-les-Bois Épeigné-les-Bois a été mis à jour le 2025-09-16 par ADT 37