Chasse au trésor Les petits explorateurs à Larçay Larçay

rue du 8 mai 1945 Larçay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 15:00:00

2025-10-21

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

CHASSE AU TRÉSOR LES PETITS EXPLORATEURS à Larçay. Pars à la découverte des richesses du patrimoine de Larçay ! Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor… Jeu en autonomie pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés. Rdv devant l’église. Départ possible entre 14h30 et 15h. Durée 45mn environ. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. 5 .

rue du 8 mai 1945 Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

