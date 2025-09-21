Chasse au trésor : « Les secrets de la fabrique » Musée du Vieil Auvillar Auvillar

Tarifs : 5 € le livret-jeu famille (5 personnes maximum par groupe, enfants de moins de 12 ans inclus). Inscriptions le jour même au musée à partir de 14h30. Règlement du jeu disponible au musée.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pierre a caché sa plus belle pièce de faïence dans sa fabrique… Saurez-vous la retrouver ?

À l’aide d’indices disséminés dans tout le village, partez à la recherche du trésor et tentez de remporter une véritable assiette d’Auvillar !

Une activité ludique et familiale à ne pas manquer !

Musée du Vieil Auvillar 12 Place de la Halle, 82340 Auvillar, France Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie 0782866615 https://auvillar.museum https://www.facebook.com/musee.vieil.auvillar La faïence créa la principale richesse d’Auvillar. Vers 1700, on comptait de 300 à 400 potiers sur les 2.000 habitants de la ville. Faïences fabriquées à Auvillar de 1739 à 1909. Livre de gouaches regroupant les différents décors de faïences au XIXe siècle. Instruments et partitions de la Lyre Auvillaraise, fanfare locale qui a remporté de nombreux prix tout au long de son existence. Une vitrine présente également une autre activité importante à Auvillar au XIXe siècle : les plumes d’oie pour l’écriture. Fermé en décembre et janvier.

©Amis du Vieil Auvillar