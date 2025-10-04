Chasse au trésor manga ! Médiathèque de Bonson Bonson

Chasse au trésor manga ! Médiathèque de Bonson Bonson samedi 4 octobre 2025.

Chasse au trésor manga ! Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Bonson Loire

Entrée gratuite / à partir de 8 ans accompagné

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Chasse au trésor épique

Partez à l’aventure et vivez une chasse au trésor passionnante !

Résolvez des énigmes, suivez des indices dissimulés parmi les panneaux de l’exposition et laissez-vous guider à travers les mystères du lieu.

Une activité ludique et captivante pour tous les âges, qui se termine par une surprise à découvrir pour les participants.

Venez tester votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe !

Médiathèque de Bonson Place Jules Verne 42160 Bonson Bonson 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 87 74 https://copernic.loireforez.fr/accueil Médiathèque membre du réseau de lecture publique Copernic

Chasse au trésor épique

La bulle d’expositions/Elsa Brants