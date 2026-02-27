Chasse au trésor

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Mille Sabords, Barbe Brune a égaré son or ! Jeunes

moussaillons, nous avons besoin de vous !

À travers le marais aux crocodiles, suivez les indices avec le capitaine pour retrouver le coffre du pirate et profiter du trésor ! Jusqu’à 12 ans.

Activité accompagnée- présence des adultes non obligatoire. .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor Mimizan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mimizan