Chasse au tresor Napoléon et le Fort de Bard, Forte di Bard, Bard

Chasse au tresor Napoléon et le Fort de Bard Samedi 28 mars, 14h30 Forte di Bard

Entrée libre.

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Dans le quadre du projet “Découvrir, lire et créer avec la collection Une image, mille mots”, qui articule littérature de jeunesse, plurilinguisme et valorisation du patrimoine local de l’Université de la Vallée d’Aoste, le Fort de Bard propose une activité ludique sous la forme de parcours narratif et de chasses au trésor à la découverte de la forteresse et de son histoire.

Activité organisée par la Association Fort de Bard.

Forte di Bard
Bard
Bard
Vallée d'Aoste
+390125833811
prenotazioni@fortedibard.it

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie