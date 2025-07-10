Chasse au trésor « On a retrouvé la tombe de Dracula » Civaux
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-07-10
fin : 2025-10-29
2025-07-10 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-10-23 2025-10-29
En famille, venez participer à notre nouvelle chasse au trésor en relation avec l’exposition Dracula les archéologues ont retrouvé sa tombe .
D’énigme en énigme, au musée et dans le village, retrouve le secret de la potion de vie de Dracula !
Activité familiale (de 7 à 97 ans) 2 € par famille
Renseignement et réservation 05 49 48 34 61 ou musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
