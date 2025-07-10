Chasse au trésor « On a retrouvé la tombe de Dracula » Civaux

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-07-10

fin : 2025-10-29

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-10-23 2025-10-29

En famille, venez participer à notre nouvelle chasse au trésor en relation avec l’exposition Dracula les archéologues ont retrouvé sa tombe .

D’énigme en énigme, au musée et dans le village, retrouve le secret de la potion de vie de Dracula !

Activité familiale (de 7 à 97 ans) 2 € par famille

Renseignement et réservation 05 49 48 34 61 ou musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

