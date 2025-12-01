Chasse au trésor Où est passé le trésor du père Noël Obernai
Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 11:30:00
2025-12-13
Les elfes farceurs ont caché le trésor du père Noël dans la Médiathèque, résolvez les énigmes et gagnez des indices pour le retrouver !
Avec les bibliothécaires.
Réservation obligatoire. .
Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr
English :
Prankster elves have hidden Santa’s treasure in the Médiathèque. Solve the riddles and win clues to find it!
German :
Die scherzhaften Elfen haben den Schatz des Weihnachtsmannes in der Mediathek versteckt. Löse die Rätsel und gewinne Hinweise, um ihn zu finden!
Italiano :
Gli elfi burloni hanno nascosto il tesoro di Babbo Natale nella Mediateca. Risolvete gli indovinelli e vincete gli indizi per trovarlo!
Espanol :
Los duendes bromistas han escondido el tesoro de Papá Noel en la Mediateca ¡Resuelve los acertijos y gana pistas para encontrarlo!
