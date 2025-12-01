Chasse au trésor Où est passé le trésor du père Noël Obernai

Chasse au trésor Où est passé le trésor du père Noël

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

Les elfes farceurs ont caché le trésor du père Noël dans la Médiathèque, résolvez les énigmes et gagnez des indices pour le retrouver !

Avec les bibliothécaires.

Réservation obligatoire. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Prankster elves have hidden Santa’s treasure in the Médiathèque. Solve the riddles and win clues to find it!

German :

Die scherzhaften Elfen haben den Schatz des Weihnachtsmannes in der Mediathek versteckt. Löse die Rätsel und gewinne Hinweise, um ihn zu finden!

Italiano :

Gli elfi burloni hanno nascosto il tesoro di Babbo Natale nella Mediateca. Risolvete gli indovinelli e vincete gli indizi per trovarlo!

Espanol :

Los duendes bromistas han escondido el tesoro de Papá Noel en la Mediateca ¡Resuelve los acertijos y gana pistas para encontrarlo!

