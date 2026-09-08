Chasse au trésor – Petit Noun Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Chasse au trésor – Petit Noun

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de Biblis en folie, la Médiathèque invite les familles à partir sur les traces de Petit Noun, le plus célèbre hippopotame de la littérature jeunesse !

Au fil d’une chasse au trésor ludique et pleine de surprises, les jeunes explorateurs devront résoudre des énigmes et suivre les indices disséminés dans la médiathèque pour retrouver ce personnage attachant.

Accès libre toute la journée du samedi 3 octobre 2026.

Cette animation est accessible aux enfants dès 6 ans et constitue une belle occasion de découvrir l’univers de la littérature jeunesse tout en s’amusant.

Une aventure conviviale à partager en famille dans le cadre du week-end national Biblis en folie ! ✨

Dans le cadre de Biblis en folie, la Médiathèque invite les familles à partir sur les traces de Petit Noun, le plus célèbre hippopotame de la littérature jeunesse !

Au fil d’une chasse au trésor ludique et pleine de surprises, les jeunes explorateurs devront résoudre des énigmes et suivre les indices disséminés dans la médiathèque pour retrouver ce personnage attachant.

Accès libre toute la journée du samedi 3 octobre 2026.

Cette animation est accessible aux enfants dès 6 ans et constitue une belle occasion de découvrir l’univers de la littérature jeunesse tout en s’amusant.

Une aventure conviviale à partager en famille dans le cadre du week-end national Biblis en folie ! ✨ .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

As part of “Biblis en folie,” the Media Center invites families to follow in the footsteps of Petit Noun, the most famous hippopotamus in children’s literature!

During a fun treasure hunt full of surprises, young explorers will have to solve puzzles and follow clues scattered throughout the library to find this endearing character.

Free admission all day on Saturday, October 3, 2026.

This event is open to children ages 6 and up and offers a wonderful opportunity to discover the world of children’s literature while having fun.

A fun adventure to share with the whole family as part of the national “Biblis en folie” weekend! ???

L’événement Chasse au trésor – Petit Noun Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois