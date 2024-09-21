Chasse au trésor Place du Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures

Début : 2024-09-21T10:00:00 – 2024-09-21T12:00:00

Fin : 2024-09-22T14:00:00 – 2024-09-22T17:30:00

Une découverte du Vieux Cannet en famille à travers une chasse au trésor libre. Venez retirer votre livret de jeu dans l’église Saint Michel.

Place du Vieux Cannet Le Vieux Cannet 83340 Le Cannet-des-Maures Le Cannet-des-Maures 83340 Mas du Théron Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 50 10 09 https://www.lecannetdesmaures.com/

Mairie du Cannet des Maures