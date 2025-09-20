Chasse au trésor Place du Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures

Chasse au trésor Place du Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures samedi 20 septembre 2025.

Chasse au trésor 20 et 21 septembre Place du Vieux Cannet Var

Gratuit. Libre accès

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Une découverte du Vieux Cannet en famille à travers une chasse au trésor, en libre accés. Venez retirer votre livret de jeu dans l’église Saint Michel.

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Place du Vieux Cannet Le Vieux Cannet 83340 Le Cannet-des-Maures Le Cannet-des-Maures 83340 Mas du Théron Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 50 10 09 https://www.lecannetdesmaures.com/

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie du Cannet des Maures