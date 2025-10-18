Chasse au trésor Place du commerce Plumaugat
Chasse au trésor Place du commerce Plumaugat samedi 18 octobre 2025.
Chasse au trésor
Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 15:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Explorez les rues de Plumaugat à la recherche des figures emblématiques d’Halloween !
Sans réservation .
Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18
L’événement Chasse au trésor Plumaugat a été mis à jour le 2025-10-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme