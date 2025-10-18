Chasse au trésor Place du commerce Plumaugat

Chasse au trésor Place du commerce Plumaugat samedi 18 octobre 2025.

Chasse au trésor

Place du commerce Médiathèque Plumaugat Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 15:00:00

2025-10-18

Explorez les rues de Plumaugat à la recherche des figures emblématiques d’Halloween !

Sans réservation .

Place du commerce Médiathèque Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18

