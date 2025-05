CHASSE AU TRÉSOR POUR LES ENFANTS- ALTISSIMO – Montpellier, 28 mai 2025 07:00, Montpellier.

Les mercredis chasse au trésor à la salle d’escalade !

Du 28 mai au 18 juin, chaque mercredi se transforme en grande aventure pour les petits grimpeurs !

Du 28 mai au 18 juin, chaque mercredi se transforme en grande aventure pour les petits grimpeurs ! Grimpez et creusez-vous les méninges pour découvrir le code du coffre-fort et remporter des récompenses pour que chacun ait ses chances, les énigmes seront disponibles en deux catégories d’âge 5 à 7 ans, et 8 ans et plus.

Pas d’inscription nécessaire et l’activité est incluse dans le prix de la séance.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’accueil de votre salle par téléphone au 04 67 64 14 18 ou par mail à montpellierodysseum@altissimo.fr .

Allée d’Ulysse

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 14 18 montpellierodysseum@altissimo.fr

English :

Wednesday treasure hunts at the climbing gym!

From May 28 to June 18, every Wednesday turns into a great adventure for little climbers!

German :

Mittwochs Schatzsuche in der Kletterhalle!

Vom 28. Mai bis zum 18. Juni verwandelt sich jeder Mittwoch in ein großes Abenteuer für kleine Kletterer!

Italiano :

Mercoledì caccia al tesoro nella palestra di arrampicata!

Dal 28 maggio al 18 giugno, ogni mercoledì sarà una grande avventura per i piccoli scalatori!

Espanol :

Los miércoles, búsqueda del tesoro en el rocódromo

Del 28 de mayo al 18 de junio, ¡cada miércoles será una gran aventura para los pequeños escaladores!

