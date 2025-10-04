Chasse au trésor Espace des mondes polaires Prémanon

Chasse au trésor Espace des mondes polaires Prémanon samedi 4 octobre 2025.

Chasse au trésor

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Chaque samedi, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor t’invite à résoudre l’énigme du trésor des animaux polaires.

Pour adultes et enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.

Durée libre. Gratuit. .

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 58 58 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse au trésor Prémanon a été mis à jour le 2025-09-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses