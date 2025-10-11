Chasse au trésor Espace des mondes polaires Prémanon

Chasse au trésor

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Chaque samedi, l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor t’invite à résoudre l’énigme du trésor des animaux polaires.

Pour adultes et enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.

Durée libre. Gratuit. .

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 58 58 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

