Chasse au trésor Espace des mondes polaires Prémanon
Chasse au trésor Espace des mondes polaires Prémanon samedi 1 novembre 2025.
Chasse au trésor
Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
2025-11-01
L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor t’invite à résoudre l’énigme du trésor des animaux polaires.
Pour adultes et enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.
Durée libre. Gratuit. .
Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr
