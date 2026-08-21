Informations pratiques

Saint-Sulpice-de-Roumagnac

Chasse au trésor quête de la pomme d’or !

Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Grand jeu de piste familial La Quête de la Pomme d’Or proposé par l’association Saint-Sulpice Autrement une aventure originale, en solo, en famille ou entre amis, à pied ou à vélo, à la découverte du patrimoine de la commune

Grand jeu de piste familial La Quête de la Pomme d’Or proposé par l’association Saint-Sulpice Autrement une aventure originale, en solo, en famille ou entre amis, à pied ou à vélo, à la découverte du patrimoine de la commune. Au programme, grand jeu de piste, énigmes pour petits et grands, découverte de lieux emblématiques du village, tombola, animations, rencontre avec les bénévoles, buvette et petite restauration sur place Ouvert à toutes et tous, départs libres depuis le Donzac entre 14h30 et 16h30, participation gratuite et kit de jeu fourni, informations et inscriptions sur place .

Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine st-sulpice-autrement@lilo.org

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English : Chasse au trésor quête de la pomme d’or !

A big family scavenger hunt, “The Quest for the Golden Apple,” organized by the Saint-Sulpice Autrement association: a unique adventure to enjoy alone, with family, or with friends, on foot or by bike, exploring the town’s heritage

L’événement Chasse au trésor quête de la pomme d’or ! Saint-Sulpice-de-Roumagnac a été mis à jour le 2026-08-21 par Val de Dronne