Chasse au trésor Ranville

Dans le cadre d’ Octobre rose et du Jour de la nuit, participez à une chasse au trésor pour petits et grands avec de nombreuses énigmes, indices et défis à partager en solo ou en équipe. Une vente de gâteaux, crêpes et boissons est proposée au profit du Centre François Baclesse.

English : Chasse au trésor

As part of the Pink October and Night Day celebrations, take part in a treasure hunt for young and old, with a host of riddles, clues and challenges to be shared solo or in teams. Cakes, crêpes and drinks will be sold in aid of the Centre François Baclesse.

German : Chasse au trésor

Im Rahmen des Rosa Oktobers und des Tags der Nacht können Sie an einer Schatzsuche für Groß und Klein teilnehmen, bei der es zahlreiche Rätsel, Hinweise und Herausforderungen zu lösen gilt, die Sie allein oder im Team bewältigen können. Ein Verkauf von Kuchen, Crêpes und Getränken wird zugunsten des Centre François Baclesse angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni dell’Ottobre Rosa e della Giornata della Notte, partecipate a una caccia al tesoro per grandi e piccini, con tanti indovinelli, indizi e sfide da condividere da soli o in gruppo. Torte, crêpes e bevande saranno vendute a favore del Centre François Baclesse.

Espanol :

Como parte de las celebraciones del Octubre Rosa y del Día Nocturno, participe en una búsqueda del tesoro para grandes y pequeños, con un montón de acertijos, pistas y retos para compartir en solitario o en equipo. Se venderán pasteles, crêpes y bebidas a beneficio del Centro François Baclesse.

