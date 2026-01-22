Chasse au trésor Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz

Chasse au trésor

Office de tourisme 20 boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

La chasse au trésor c’est découvrir en s’amusant, s’amuser à découvrir pour les enfants de 7 à 11 ans.

Les mercredis et vendredis durant les vacances scolaires, entre l’atelier ludique et la visite historique, cette activité s’adresse à tous les petits curieux, qu’ils aiment l’histoire, les anecdotes ou les chasses au trésor. Au cours de cette promenade dans la cité des corsaires, les rencontres seront surprenantes et les découvertes enrichissantes. Nul doute que ces valeureux corsaires trouveront le trésor de la ville et en seront récompensés.

Uniquement sur réservation, sur présentation d’une pièce d’identité, places limitées à 8 participants.

Départ de l’Office de Tourisme de St Jean de Luz à 10h. Merci de se présenter 10 mn avant. Les parents récupèrent leurs petits aventuriers au bout d’1h30. Le seul adulte admis pour cette aventure est le guide de l’Office de Tourisme. .

Office de tourisme 20 boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

