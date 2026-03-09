Chasse au trésor Saint-Jeures
Chasse au trésor Saint-Jeures jeudi 23 juillet 2026.
Chasse au trésor
le village Saint-Jeures Haute-Loire
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
2026-07-23
Une chasse au trésor à la découverte des secrets du village. Pour les enfants de 8 à 12 ans.
le village Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 62 07 pleinlizieux@gmail.com
English :
A treasure hunt to discover the village’s secrets. For children aged 8 to 12.
L’événement Chasse au trésor Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon