Chasse au trésor Saint-Laurent

Chasse au trésor Saint-Laurent vendredi 15 août 2025.

Chasse au trésor

Parc animalier de Charleville-Mézières Saint-Laurent Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif par famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Une grande chasse au trésor à partir de 3 ans viendra clôturer ce cycle d’animations. Enigmes, jeux de piste et petites récompenses attendent toute la famille pour une découverte ludique du parc.

Parc animalier de Charleville-Mézières Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est +33 6 27 59 58 73

English :

A large-scale treasure hunt for children aged 3 and over will bring this cycle of events to a close. Enigmas, treasure hunts and small rewards await the whole family for a playful discovery of the park.

German :

Eine große Schatzsuche für Kinder ab 3 Jahren bildet den Abschluss dieser Veranstaltungsreihe. Rätsel, Schnitzeljagden und kleine Belohnungen warten auf die ganze Familie, um den Park auf spielerische Weise zu entdecken.

Italiano :

Una grande caccia al tesoro per i bambini dai 3 anni in su chiuderà questa serie di eventi. Indovinelli, cacce al tesoro e piccoli premi attendono tutta la famiglia per esplorare il parco in modo divertente.

Espanol :

Una gran búsqueda del tesoro para niños a partir de 3 años pondrá punto final a esta serie de eventos. Enigmas, búsquedas del tesoro y pequeños premios esperan a toda la familia mientras exploran el parque de forma divertida.

L’événement Chasse au trésor Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-08-01 par Ardennes Tourisme