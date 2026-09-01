Informations pratiques

Saint-Merd-les-Oussines

Chasse au trésor

Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Chasse au trésor seul ou en équipe, venez trouver le trésor du Bac des Cars.

Un repas au restaurant offert pour chaque membre de l’équipe gagnante !

Rendez-vous à 14h sur le parking du site des Cars.

Parcours d’environ 10km, accessible à toutes personnes en capacité de randonner +- 10km.

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Gratuit sans réservation

En équipe de 6 personnes maximum

Animmation proposée par l’association du Bac des Cars et le comité des fêtes de Pérols sur Vézère .

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 73 57 09

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English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze