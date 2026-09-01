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Chasse au trésor Saint-Merd-les-Oussines

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Merd-les-Oussines

Chasse au trésor Saint-Merd-les-Oussines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
19170 Saint-Merd-les-Oussines
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Merd-les-Oussines

Chasse au trésor

Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Chasse au trésor seul ou en équipe, venez trouver le trésor du Bac des Cars.
Un repas au restaurant offert pour chaque membre de l’équipe gagnante !

Rendez-vous à 14h sur le parking du site des Cars.
Parcours d’environ 10km, accessible à toutes personnes en capacité de randonner +- 10km.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Gratuit sans réservation
En équipe de 6 personnes maximum
Animmation proposée par l’association du Bac des Cars et le comité des fêtes de Pérols sur Vézère   .

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 73 57 09 

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English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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