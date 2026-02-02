Chasse au trésor La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron

Chasse au trésor

La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 EUR

Date :

Début : Mercredi 2026-02-11

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-02-11 2026-04-06

Chasse au trésor, pour tous les âges. Le mercredi pendant les vacances scolaires. Sur réservation.

.

La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

English : Treasure hunt

Treasure hunt, for all ages. Wednesdays during school vacations. Reservations required.

