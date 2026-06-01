Chasse au trésor sensorielle Salle du Suve Vence

Vence

Chasse au trésor sensorielle

Salle du Suve 112 chemin des ecoliers Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Cette aventure sensorielle immersive autour des 5 sens (goût, odorat, vue, toucher, ouïe) est ouverte à tous enfants, adultes, avec ou sans handicap.

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Salle du Suve 112 chemin des ecoliers Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 19 35 39

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English :

This immersive sensory adventure centered on the five senses (taste, smell, sight, touch, and hearing) is open to everyone: children and adults, with or without disabilities.

L’événement Chasse au trésor sensorielle Vence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur