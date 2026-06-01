Chasse au trésor sensorielle Salle du Suve Vence
Chasse au trésor sensorielle Salle du Suve Vence samedi 27 juin 2026.
Vence
Chasse au trésor sensorielle
Salle du Suve 112 chemin des ecoliers Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Cette aventure sensorielle immersive autour des 5 sens (goût, odorat, vue, toucher, ouïe) est ouverte à tous enfants, adultes, avec ou sans handicap.
.
Salle du Suve 112 chemin des ecoliers Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 19 35 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This immersive sensory adventure centered on the five senses (taste, smell, sight, touch, and hearing) is open to everyone: children and adults, with or without disabilities.
L’événement Chasse au trésor sensorielle Vence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Vence (Alpes-Maritimes)
- FESTIVAL NUITS DU SUD – PASS 6 JOURS – PASS 6 JOURS PLACE DU GRAND JARDIN – VENCE Vence 9 juillet 2026
- FESTIVAL NUITS DU SUD – PASS 1 JOUR – NDS : LUIZA – MARIAM (AMADOU & MARIAM) PLACE DU GRAND JARDIN – VENCE Vence 9 juillet 2026
- Festival Les Nuits du Sud Vence 9 juillet 2026
- FESTIVAL NUITS DU SUD – PASS 1 JOUR – NDS : MAYA KAMATY – KASSAV’ PLACE DU GRAND JARDIN – VENCE Vence 10 juillet 2026
- FESTIVAL NUITS DU SUD – PASS 1 JOUR – NDS : BAKERMAT – BREAKBOT & IRFANE PLACE DU GRAND JARDIN – VENCE Vence 11 juillet 2026