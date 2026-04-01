Chasse au trésor Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse
Chasse au trésor Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse samedi 25 avril 2026.
Sort-en-Chalosse
Chasse au trésor
Salle polyvalente de sort en chalosse Place de la mairie Sort-en-Chalosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
14h chasse au trésor
15h 16h Découverte du tipi aux merveilles de la nature et présentation sur l’apiculture.
16h vente de gâteaux
Loterie 100% gagnante à 2€
Une après midi qui débutera à partir de 14h où les enfants partiront à la recherche des énigmes pour trouver le trésor (une activité surprise), ils pourront aussi découvrir le tipi aux merveilles de la nature de 15h à 16h et une présentation de l’apiculture.
16h possibilité de prendre le goûter sur place avec notre vente de gâteaux et boissons
Une loterie 100% gagnante à 2€ .
Salle polyvalente de sort en chalosse Place de la mairie Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 15 05 apevalleeluy@gmail.com
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English : Chasse au trésor
2pm: Treasure hunt
3 4pm: Discovery of the natural wonders tepee and presentation on beekeeping.
4pm: cake sale
100% winning lottery for 2?
L’événement Chasse au trésor Sort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Terres de Chalosse