Chasse au trésor Spéciale Noël Quiberon
Chasse au trésor Spéciale Noël Quiberon samedi 13 décembre 2025.
Chasse au trésor Spéciale Noël
Place Hoche Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-12-13
Tout au long des fêtes, une chasse au trésor thématique est proposée au public. Le départ s’effectue à l’accueil du roller park,
Munissez-vous de votre carte, suivez les indices et tentez de retrouver les trésors cachés avant qu’ils ne disparaissent.
Une activité libre à partager en famille. .
Place Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
English :
L’événement Chasse au trésor Spéciale Noël Quiberon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon