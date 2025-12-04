Chasse au trésor Spéciale Noël

Place Hoche Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-13

Tout au long des fêtes, une chasse au trésor thématique est proposée au public. Le départ s’effectue à l’accueil du roller park,

Munissez-vous de votre carte, suivez les indices et tentez de retrouver les trésors cachés avant qu’ils ne disparaissent.

Une activité libre à partager en famille. .

Place Hoche Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

L’événement Chasse au trésor Spéciale Noël Quiberon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon