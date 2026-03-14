Chasse au trésor spéciale Pâques RD 946 Olizy-Primat

Chasse au trésor spéciale Pâques

RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Au programme pour le week-end de Pâques dans la forêt et sur les chemins du Parc Argonne Découverte – Une chasse au trésor spéciale Pâques pour aider le lapin de Pâques à retrouver ses œufs en chocolat ! Une mascotte ​ lapin pour accueillir les enfants de 13h à 17h Un photobooth gratuit pour garder un souvenir de Pâques au Parc Argonne Découverte Les animations pédagogiques habituelles Ce week-end marquera le grand retour de l’animation quotidienne Vol des Oiseaux

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RD 946 Parc Argonne Découverte Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 07 38

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English :

On the program for the Easter weekend in the forest and on the paths of the Parc Argonne Découverte:- A special Easter treasure hunt to help the Easter bunny find his chocolate eggs! A mascot ?? rabbit to welcome children from 1pm to 5pm A free photobooth to keep a souvenir of Easter in the Parc Argonne Découverte The usual educational activities This weekend will mark the return of the Flight of the Birds daily activity

L’événement Chasse au trésor spéciale Pâques Olizy-Primat a été mis à jour le 2026-03-11 par Ardennes Tourisme