Chasse au trésor Street Art

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-30

Une légende oubliée refait surface… On raconte qu’autrefois, les soirs de pleine lune, une mystérieuse femme à la chevelure argentée apparaissait au bord de l’eau, près du phare.

Par l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

Partez à l’aventure dans les rues de Trouville-sur-Mer avec cette chasse au trésor dédiée au street art ! Ouvrez l’œil, observez attentivement les façades et les moindres détails des oeuvres… chaque détail peut vous mettre sur la bonne piste du trésor !

► Partez à l’aventure !

– De 2 à 5 joueurs

– À partir de 6 ans

– Réservation obligatoire (au nom de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur)

– Présence d’un adulte payant requise

► Infos pratiques

– Tarif 5 € personne

– Départ salle annexe de l’Office de Tourisme

– Réservation à l’accueil ou en ligne sur boutique.trouvillesurmer.org .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Chasse au trésor Street Art

A forgotten legend has resurfaced… It is said that on the evenings of the full moon, a mysterious woman with silver hair would appear at the water’s edge, near the lighthouse.

L’événement Chasse au trésor Street Art Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Trouville