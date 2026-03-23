Chasse au trésor sur le martin pêcheur

Mercredi 22 avril 2026 de 10h à 12h. Plage du Grand Mugel La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les participants découvriront le mode de vie du martin pêcheur, sa description physique, son régime alimentaire, son anatomie, ses prédateurs ainsi que les menaces pesant sur l’espèce.Familles

Afin de rendre cette animation à la fois ludique et pédagogique, une chasse au trésor sera organisée sur la plage du Grand Mugel. Des images en lien avec le martin pêcheur seront dissimulées, et les participants devront les retrouver à l’aide d’un plan de la plage. Chaque découverte donnera lieu à des questions permettant de vérifier la compréhension des notions présentées sur l’espèce.



Cette activité permettra également d’évaluer les connaissances acquises par les participants et de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles le site du Mugel a été classé Réserve Marine protégée et Aire Marine Éducative (AME). .

Plage du Grand Mugel La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 94 22 16

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English :

Participants will learn about the kingfisher’s way of life, its physical characteristics, diet, anatomy, predators and the threats facing the species.

L’événement Chasse au trésor sur le martin pêcheur La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de La Ciotat