Chasse au trésor sur le mérou brun

Mercredi 20 mai 2026 de 10h à 12h. Plage du Grand Mugel La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Les participants découvriront le mode de vie du mérou brun, sa description physique, son régime alimentaire, son anatomie, ses prédateurs ainsi que les menaces pesant sur l’espèce (pêche, destruction de son habitat, etc.).Familles

Afin de rendre cette animation à la fois ludique et pédagogique, une chasse au trésor sera organisée sur la plage du Grand Mugel. Des images en lien avec le Mérou brun seront dissimulées, et les participants devront les retrouver à l’aide d’un plan de la plage. Chaque découverte donnera lieu à des questions permettant de vérifier la compréhension des notions présentées sur l’espèce.



Cette activité permettra également d’évaluer les connaissances acquises par les participants et de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles le site du Mugel a été classé Réserve Marine protégée et Aire Marine Éducative (AME). .

Plage du Grand Mugel La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 94 22 16

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English :

Participants will learn about the brown grouper’s way of life, its physical characteristics, diet, anatomy and predators, as well as the threats facing the species (fishing, habitat destruction, etc.).

L’événement Chasse au trésor sur le mérou brun La Ciotat a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de La Ciotat