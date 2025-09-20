Chasse au trésor : Templiers & Architecture Place Eloi Monod Biot

Chasse au trésor : Templiers & Architecture Place Eloi Monod Biot samedi 20 septembre 2025.

Chasse au trésor : Templiers & Architecture Samedi 20 septembre, 14h30 Place Eloi Monod Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Départ Place Éloi Monod – Réalisée par Cairn Expe

Remontez le temps et partez sur les traces des Templiers à Biot à travers une chasse au trésor unique !

Entre ruelles pittoresques, façades sculptées et vestiges du passé, vous serez guidés par une série d’énigmes qui vous mèneront à la découverte des secrets architecturaux et historiques du village.

Une aventure culturelle et ludique, qui combine exploration, observation et réflexion, pour redécouvrir Biot autrement.

Niveau intermédiaire : ce jeu de piste est conçu pour les adultes et les grands adolescents.

⏳ Durée maximale : 2h.

3 prix à remporter.

⏰ Remise des prix à 16h30.

ℹ️ Informations et règlement : www.biot.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine.

Place Eloi Monod 8 rte Valbonne, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « evenements@biot.fr »}] [{« link »: « http://www.biot.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine »}, {« link »: « http://www.biot.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Départ Place Éloi Monod – Réalisée par Cairn Expe

Ville de Biot