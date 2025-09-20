Chasse au trésor : Templiers & Architecture Place Eloi Monod Biot
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Départ Place Éloi Monod – Réalisée par Cairn Expe
Remontez le temps et partez sur les traces des Templiers à Biot à travers une chasse au trésor unique !
Entre ruelles pittoresques, façades sculptées et vestiges du passé, vous serez guidés par une série d’énigmes qui vous mèneront à la découverte des secrets architecturaux et historiques du village.
Une aventure culturelle et ludique, qui combine exploration, observation et réflexion, pour redécouvrir Biot autrement.
Niveau intermédiaire : ce jeu de piste est conçu pour les adultes et les grands adolescents.
⏳ Durée maximale : 2h.
3 prix à remporter.
⏰ Remise des prix à 16h30.
ℹ️ Informations et règlement : www.biot.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine.
Place Eloi Monod 8 rte Valbonne, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur evenements@biot.fr www.biot.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine
Ville de Biot