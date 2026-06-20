UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tréglamus

Chasse au trésor Tréglamus

vendredi 10 juillet 2026 · Tréglamus

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
manoir de Kerguillet
Ville
22540 Tréglamus
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréglamus

Chasse au trésor

manoir de Kerguillet Tréglamus Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis !   .

manoir de Kerguillet Tréglamus 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse au trésor Tréglamus a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol