Partez sur les traces de la mystérieuse Princesse Henriette avec Un trésor de Princesse .Une chasse au trésor inédite à travers l’ancienne principauté de Lixheim. Guidés par les éléments du patrimoine local et l’histoire fascinante dont regorgent les rues de Lixheim, résolvez les énigmes pour retrouver la trace d’un trésor oublié. Un jeu créé par le Coffre à Idées.

Un jeu familial et culturel qui vous fera redécouvrir Lixheim autrement !

A partir de 8 ans.

Durée : 1h30

Départs échelonnés toutes les 15 minutes par groupes de 1 à 6 personnes.Tout public

Salle des Fêtes 1 rue de la Fontaine

Lixheim 57635 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

English :

Follow in the footsteps of the mysterious Princess Henriette with « Un trésor de Princesse », an original treasure hunt through the former principality of Lixheim. Guided by local heritage features and the fascinating history of Lixheim’s streets, solve the riddles to track down a forgotten treasure. A game created by Le Coffre à Idées.

A cultural family game that will help you rediscover Lixheim in a whole new way!

Ages 8 and up.

Duration: 1h30

Staggered departures every 15 minutes in groups of 1 to 6.

German :

Begeben Sie sich mit « Un trésor de Princesse » auf die Spuren der geheimnisvollen Prinzessin Henriette eine einzigartige Schatzsuche durch das ehemalige Fürstentum Lixheim. Geleitet von den Elementen des lokalen Kulturerbes und der faszinierenden Geschichte, die sich in den Straßen von Lixheim abspielt, müssen Sie Rätsel lösen, um einem vergessenen Schatz auf die Spur zu kommen. Ein von Coffre à Idées entwickeltes Spiel.

Ein Familien- und Kulturspiel, das Sie Lixheim auf andere Weise neu entdecken lässt!

Ab 8 Jahren.

Dauer: 1,5 Stunden

Gestaffelte Abfahrt alle 15 Minuten in Gruppen von 1 bis 6 Personen.

Italiano :

Seguite le tracce della misteriosa Principessa Henriette con « Un trésor de Princesse », un’originale caccia al tesoro nell’ex principato di Lixheim. Guidati dal patrimonio locale e dall’affascinante storia delle strade di Lixheim, risolvete gli enigmi per rintracciare un tesoro dimenticato. Un gioco creato da Le Coffre à Idées.

Un gioco culturale per famiglie che vi farà riscoprire Lixheim in modo del tutto nuovo!

Per bambini a partire dagli 8 anni.

Durata: 1h30

Partenze scaglionate ogni 15 minuti in gruppi da 1 a 6 persone.

Espanol :

Siga los pasos de la misteriosa princesa Henriette con « Un trésor de Princesse », una original búsqueda del tesoro por el antiguo principado de Lixheim. Guiado por el patrimonio local y la fascinante historia de las calles de Lixheim, resuelva los enigmas para rastrear un tesoro olvidado. Un juego creado por Le Coffre à Idées.

Un juego cultural familiar que te ayudará a redescubrir Lixheim de una forma totalmente nueva

Para niños a partir de 8 años.

Duración: 1h30

Salidas escalonadas cada 15 minutos en grupos de 1 a 6 personas.

