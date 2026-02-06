Chasse au trésor Voutezac
Chasse au trésor Voutezac mercredi 11 février 2026.
Chasse au trésor
Base Sports Loisirs Vézère Voutezac Corrèze
Activité chasse au trésor encadrée sur le site de la Base.
Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation en ligne ou par téléphone au 05 55 84 73 54.
De 14h30 à 16h30 au site de la Lombertie
17€/personne. (enfants et adultes) pour 1 séance
30€/personne pour 2 séances
40€/personne pour 3 séances .
Base Sports Loisirs Vézère Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com
