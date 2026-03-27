Chasse aux 3000 œufs Bois du château de Kéralio Plouguiel

Chasse aux 3000 œufs

Bois du château de Kéralio 3 Keralio Plouguiel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 15:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs avec de nombreux lots à gagner et chocolats pour les enfants. Organisé par le comité de jumelage de Plouguiel. .

Bois du château de Kéralio 3 Keralio Plouguiel 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 37

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English :

L’événement Chasse aux 3000 œufs Plouguiel a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose