Chasse aux architectes cambrésiens le Labo Cambrai Cambrai

Chasse aux architectes cambrésiens le Labo Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Chasse aux architectes cambrésiens 20 et 21 septembre le Labo Cambrai Nord

Parcours en accès libre dans le Labo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcourez les espaces du Labo et partez à la rencontre de 10 architectes qui ont façonné les façades de Cambrai et du Cambrésis. En passant du style néoclassique à l’Art déco, jusqu’à l’architecture contemporaine, découvrez l’histoire de chacun et retrouvez leurs travaux. Munissez-vous d’un questionnaire, scannez le QR code sur les affiches et vous saurez tout sur chacune de ces personnalités.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Parcourez les espaces du Labo et partez à la rencontre de 10 architectes qui ont façonné les façades de Cambrai et du Cambrésis. En passant du style néoclassique à l’Art déco, jusqu’à l’architecture…

(c) Le Labo-Cambrai – fonds Giraud