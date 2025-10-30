Chasse aux archives Atelier jeunesse des Archives de Chartres Chartres

Chasse aux archives Atelier jeunesse des Archives de Chartres Chartres jeudi 30 octobre 2025.

Chasse aux archives Atelier jeunesse des Archives de Chartres

Rue au Lin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Au travers d’une chasse (au trésor), les plus jeunes découvriront les secrets cachés des Archives et entreront dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance.

Atelier pour les 6-11 ans. .

Rue au Lin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 40 41 archives@agglo-ville.chartres.fr

English :

With a treasure hunt, youngsters will discover the hidden secrets of the Archives and learn about the history of the Second World War and the Resistance.

German :

Mithilfe einer (Schatz-)Jagd entdecken die Jüngsten die verborgenen Geheimnisse des Archivs und tauchen in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des Widerstands ein.

Italiano :

In una caccia al tesoro, i ragazzi potranno scoprire i segreti nascosti dell’Archivio e conoscere la storia della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza.

Espanol :

En una búsqueda del tesoro, los jóvenes podrán descubrir los secretos ocultos de los Archivos y conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Resistencia.

L’événement Chasse aux archives Atelier jeunesse des Archives de Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES