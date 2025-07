Chasse aux balises (chasse au trésor) Un après-midi fun, sportif et solidaire pour petits et grands ! Aguessac

stade d’Aguessac Aguessac Aveyron

Enfile ta casquette la plus folle, choisis ton binôme préféré et viens relever le défi en famille !

Préparez-vous à vivre un après-midi ludique, sportif et joyeux en famille ou entre amis !

L’association vous invite à un moment unique mêlant jeu, complicité et solidarité, dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme Une grande chasse aux balises animée partez à l’aventure en duo adulte-enfant, résolvez les énigmes, trouvez les balises et remportez le défi !

Une buvette gourmande dès 16h30 pour se désaltérer et partager un moment en toute simplicité.

Un concours de la casquette la plus originale osez la créativité, le duo gagnant se verra offrir un goûter surprise ! Objectif récolter des fonds pour financer des actions dédiées aux familles, aux ados et aux enfants sur le territoire. Vendredi 18 juillet 2025 Stade d’Aguessac Buvette dès 16h30 / Départ de la chasse à 17h

Participation 5 € (1 adulte + 1 enfant) Goûter offert à l’équipe avec la casquette la plus originale !

Pour qui ? Tous les enfants accompagnés d’un adulte aucun niveau sportif requis, juste l’envie de s’amuser ensemble ! 5 .

stade d’Aguessac Aguessac 12520 Aveyron Occitanie pcpvalleedutarn@gmail.com

English :

Put on your craziest hat, choose your favorite pair and join the family challenge!

German :

Zieh dir deine verrückteste Mütze an, wähle deinen Lieblings-Binomann und nimm die Herausforderung mit deiner Familie an!

Italiano :

Indossate il vostro cappello più pazzo, scegliete il vostro paio preferito e venite a raccogliere la sfida con la vostra famiglia!

Espanol :

Ponte tu sombrero más loco, elige tu par favorito y ven a aceptar el reto con tu familia

