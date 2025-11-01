Chasse aux bonbons Château-Garnier
Chasse aux bonbons Château-Garnier samedi 1 novembre 2025.
Chasse aux bonbons
Salle semailles au vent Château-Garnier Vienne
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Petite balade autour du bourg de Château-Garnier puis moment de convivialité autour d’un goûter offert et d’une buvette. .
Salle semailles au vent Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.chateaugarnier@gmail.com
