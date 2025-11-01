Chasse aux bonbons Château-Garnier

Chasse aux bonbons Château-Garnier samedi 1 novembre 2025.

Chasse aux bonbons

Salle semailles au vent Château-Garnier Vienne

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Petite balade autour du bourg de Château-Garnier puis moment de convivialité autour d’un goûter offert et d’une buvette. .

Salle semailles au vent Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.chateaugarnier@gmail.com

