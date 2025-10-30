Chasse aux bonbons d’Halloween Rougnat
17h30 Rendez-vous pour se préparer à une soirée pleine de frissons ! Enfile ton plus terrifiant costume, sors ta baguette magique ou ton balai, et rejoins-nous pour te transformer en petit sorcier, vampire ou citrouille d’un soir.
18h00 Départ de la chasse aux bonbons dans le bourg ! Mais attention… des monstres se cachent dans les rues ! Sauras-tu les affronter pour récupérer ton précieux butin sucré ?
Une soirée amusante, effrayante (juste ce qu’il faut !) et pleine de friandises t’attend !
4€/ enfant (collation et boisson compris)
Inscriptions obligatoire au 06 87 85 88 03 .
Le Bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 88 03
