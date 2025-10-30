Chasse aux bonbons d’Halloween Rougnat

Chasse aux bonbons d’Halloween Rougnat jeudi 30 octobre 2025.

Chasse aux bonbons d’Halloween

Le Bourg Rougnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Chasse aux bonbons d’Halloween

Jeudi 30 octobre

17h30 Rendez-vous pour se préparer à une soirée pleine de frissons ! Enfile ton plus terrifiant costume, sors ta baguette magique ou ton balai, et rejoins-nous pour te transformer en petit sorcier, vampire ou citrouille d’un soir.

18h00 Départ de la chasse aux bonbons dans le bourg ! Mais attention… des monstres se cachent dans les rues ! Sauras-tu les affronter pour récupérer ton précieux butin sucré ?

Une soirée amusante, effrayante (juste ce qu’il faut !) et pleine de friandises t’attend !

4€/ enfant (collation et boisson compris)

Inscriptions obligatoire au 06 87 85 88 03 .

Le Bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 88 03

English : Chasse aux bonbons d’Halloween

German : Chasse aux bonbons d’Halloween

Italiano :

Espanol : Chasse aux bonbons d’Halloween

L’événement Chasse aux bonbons d’Halloween Rougnat a été mis à jour le 2025-10-14 par Marche et Combraille en Aquitaine