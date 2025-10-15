Chasse aux bonbons Maison des Métiers d’Art Douains

Maison des Métiers d'Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-15

Découvrez les énigmes cachées dans le centre et remportez votre lot Haribo spécial Halloween !

Comment participer ?

1/ Rendez-vous à l’accueil de notre centre pour récupérer votre carte de chasse aux bonbons.

2/ Explorez le centre et partez à la recherche des énigmes grâce à la carte.

3/ Résolvez les différentes énigmes.

4/ Rendez-vous en boutique Haribo pour récupérer votre lot spécial Halloween ! .

