Chasse aux bonbons Maison des Métiers d’Art Douains
Chasse aux bonbons
Maison des Métiers d'Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-15 10:00:00
fin : 2025-10-31 19:00:00
2025-10-15
Découvrez les énigmes cachées dans le centre et remportez votre lot Haribo spécial Halloween !
Comment participer ?
1/ Rendez-vous à l’accueil de notre centre pour récupérer votre carte de chasse aux bonbons.
2/ Explorez le centre et partez à la recherche des énigmes grâce à la carte.
3/ Résolvez les différentes énigmes.
4/ Rendez-vous en boutique Haribo pour récupérer votre lot spécial Halloween ! .
+33 2 77 42 03 00
