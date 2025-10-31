Chasse aux bonbons et boom d’halloween Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Chasse aux bonbons et boom d’halloween Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet vendredi 31 octobre 2025.

Chasse aux bonbons et boom d’halloween

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Enfile ton plus beau déguisement et rejoins-nous pour parcourir les rues de Châtillon-sur-Thouet à la recherche de bonbons !

La soirée se poursuivra avec une boom endiablée et un repas partagé ! .

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

English : Chasse aux bonbons et boom d’halloween

German : Chasse aux bonbons et boom d’halloween

Italiano :

Espanol : Chasse aux bonbons et boom d’halloween

L’événement Chasse aux bonbons et boom d’halloween Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2025-10-16 par CC Parthenay Gâtine