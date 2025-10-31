Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chasse aux bonbons pour Halloween Blasimon vendredi 31 octobre 2025.

Place de la République Blasimon Gironde

Pour Halloween, la mairie de Blasimon invite les enfants de la commune à faire la chasse aux bonbons ensemble à partir de 15 h. Sortez vos déguisements les plus effrayants et déambulez dans les rues à la recherche d’un butin sucré et gourmand. Les enfants restent sous la responsabilité des parents.   .

Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 12 

