Chasse aux bonbons pour Halloween Blasimon

Place de la République Blasimon Gironde
Gratuit
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Pour Halloween, la mairie de Blasimon invite les enfants de la commune à faire la chasse aux bonbons ensemble à partir de 15 h. Sortez vos déguisements les plus effrayants et déambulez dans les rues à la recherche d’un butin sucré et gourmand. Les enfants restent sous la responsabilité des parents. .
