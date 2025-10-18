Chasse aux bonbons pour les vacances ! Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100, Route de Valence Montélimar Drôme

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:30:00

2025-10-18

Les vacances de Toussaint riment avec frissons, déguisements et… bonbons ! Cette année, le Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs vous invite à une chasse aux bonbons unique, spécialement imaginée pour les familles.

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100, Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66 contact@palais-bonbons.com

English :

The All Saints’ vacation is all about thrills, costumes and? candy! This year, the Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs invites you to a unique candy hunt, specially designed for families.

German :

In den Allerheiligenferien geht es um Nervenkitzel, Verkleidungen und Süßigkeiten! Dieses Jahr lädt Sie der Palast der Süßigkeiten, Nougat und Souvenirs zu einer einzigartigen Bonbonjagd ein, die speziell für Familien konzipiert wurde.

Italiano :

Le festività di Ognissanti sono all’insegna del brivido, della fantasia e dei dolci! Quest’anno, il Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs vi invita a una caccia alle caramelle unica, pensata appositamente per le famiglie.

Espanol :

Las fiestas de Todos los Santos son sinónimo de emoción, disfraces y… ¡dulces! Este año, el Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs le invita a una búsqueda de caramelos única, especialmente diseñada para las familias.

