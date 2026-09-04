Chasse aux bonbons pour les vacances ! Palais des Bonbons Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Chasse aux bonbons pour les vacances !

Palais des Bonbons 100 Route de Valence Montélimar Drôme

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Une belle idée de visite pour les vacances dans le thème d’Halloween.

Grande Chasse aux Bonbons pour Halloween au Palais !

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Palais des Bonbons 100 Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66 contact@palais-bonbons.com

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English :

A great idea for a Halloween-themed vacation outing.

Big Halloween Candy Hunt at the Palace!

L’événement Chasse aux bonbons pour les vacances ! Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération