Chasse aux bonbons pour les vacances ! Palais des Bonbons Montélimar
samedi 17 octobre 2026 · Palais des Bonbons · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Chasse aux bonbons pour les vacances !
Palais des Bonbons 100 Route de Valence Montélimar Drôme
Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Une belle idée de visite pour les vacances dans le thème d’Halloween.
Grande Chasse aux Bonbons pour Halloween au Palais !
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Palais des Bonbons 100 Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66 contact@palais-bonbons.com
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English :
A great idea for a Halloween-themed vacation outing.
Big Halloween Candy Hunt at the Palace!
L’événement Chasse aux bonbons pour les vacances ! Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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