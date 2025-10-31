Chasse aux bonbons place de Verdun Sainte-Jalle
Chasse aux bonbons place de Verdun Sainte-Jalle vendredi 31 octobre 2025.
Chasse aux bonbons
place de Verdun Salle des Fêtes Sainte-Jalle Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 15:00:00
Chasse au bonbons dans le village et atelier création et goûter partagé
place de Verdun Salle des Fêtes Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 77 81 70 comitefetes.saintejalle@gmail.com
English :
Candy hunt in the village, creative workshop and shared snack
German :
Bonbonjagd im Dorf und Kreativworkshop und gemeinsamer Imbiss
Italiano :
Caccia alle caramelle nel villaggio, laboratorio creativo e merenda condivisa
Espanol :
Búsqueda de caramelos en el pueblo, taller creativo y merienda compartida
L’événement Chasse aux bonbons Sainte-Jalle a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale