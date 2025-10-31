Chasse aux bonbons place de Verdun Sainte-Jalle

Chasse aux bonbons place de Verdun Sainte-Jalle vendredi 31 octobre 2025.

Chasse aux bonbons

place de Verdun Salle des Fêtes Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Chasse au bonbons dans le village et atelier création et goûter partagé

.

place de Verdun Salle des Fêtes Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 77 81 70 comitefetes.saintejalle@gmail.com

English :

Candy hunt in the village, creative workshop and shared snack

German :

Bonbonjagd im Dorf und Kreativworkshop und gemeinsamer Imbiss

Italiano :

Caccia alle caramelle nel villaggio, laboratorio creativo e merenda condivisa

Espanol :

Búsqueda de caramelos en el pueblo, taller creativo y merienda compartida

L’événement Chasse aux bonbons Sainte-Jalle a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale