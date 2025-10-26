CHASSE AUX BONBOS À LA FERME DE MAROU Lamalou-les-Bains
Hameau de Bardejean Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
L’âme animal vous ouvre les portes de la petite ferme de Marou le Dimanche 26 octobre de 11h à 16h30.
Avec au programme chasse aux bonbons, immersion au milieu des animaux
Buvette, crêpes, café
Repas soupe de courge, tartiflette et dessert
Formule complète 14€/adulte 10€/enfants
Entrée seule et chasse aux bonbons 5€/pers (adulte ou enfant)
Inscription obligatoire avant le 24 octobre au 06 10 12 09 31 .
Hameau de Bardejean Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 10 12 09 31
English :
L’âme animal opens the doors of Marou’s little farm on Sunday, October 26 from 11am to 4:30pm.
On the program: candy hunt, animal immersion
German :
L’âme animal öffnet am Sonntag, dem 26. Oktober, von 11.00 bis 16.30 Uhr die Türen von Marous kleinem Bauernhof.
Auf dem Programm stehen: Bonbonjagd, Eintauchen in die Tierwelt
Italiano :
L’âme animal aprirà le porte della piccola fattoria di Marou domenica 26 ottobre dalle 11 alle 16.30.
In programma: dolcetto o scherzetto, immersione negli animali..
Espanol :
L’âme animal abrirá las puertas de la pequeña granja de Marou el domingo 26 de octubre de 11:00 a 16:30 h.
En el programa: truco o trato, inmersión en los animales..
