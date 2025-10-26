CHASSE AUX BONBOS À LA FERME DE MAROU Lamalou-les-Bains

CHASSE AUX BONBOS À LA FERME DE MAROU Lamalou-les-Bains dimanche 26 octobre 2025.

CHASSE AUX BONBOS À LA FERME DE MAROU

Hameau de Bardejean Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

L’âme animal vous ouvre les portes de la petite ferme de Marou le Dimanche 26 octobre de 11h à 16h30.

Avec au programme chasse aux bonbons, immersion au milieu des animaux

L’âme animal vous ouvre les portes de la petite ferme de Marou le Dimanche 26 octobre de 11h à 16h30.

Avec au programme chasse aux bonbons, immersion au milieu des animaux

Buvette, crêpes, café

Repas soupe de courge, tartiflette et dessert

Formule complète 14€/adulte 10€/enfants

Entrée seule et chasse aux bonbons 5€/pers (adulte ou enfant)

Inscription obligatoire avant le 24 octobre au 06 10 12 09 31 .

Hameau de Bardejean Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 10 12 09 31

English :

L’âme animal opens the doors of Marou’s little farm on Sunday, October 26 from 11am to 4:30pm.

On the program: candy hunt, animal immersion

German :

L’âme animal öffnet am Sonntag, dem 26. Oktober, von 11.00 bis 16.30 Uhr die Türen von Marous kleinem Bauernhof.

Auf dem Programm stehen: Bonbonjagd, Eintauchen in die Tierwelt

Italiano :

L’âme animal aprirà le porte della piccola fattoria di Marou domenica 26 ottobre dalle 11 alle 16.30.

In programma: dolcetto o scherzetto, immersione negli animali..

Espanol :

L’âme animal abrirá las puertas de la pequeña granja de Marou el domingo 26 de octubre de 11:00 a 16:30 h.

En el programa: truco o trato, inmersión en los animales..

L’événement CHASSE AUX BONBOS À LA FERME DE MAROU Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB